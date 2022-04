Avis ClickUp (2022) : le service de mind mapping qui sait tout faire

ClickUp propose évidemment une version gratuite, mais limitée, qui permet de prendre en main le logiciel et utiliser les fonctionnalités basiques avec quelques restrictions. Il existe également la version « Illimitée » à 5 dollars par mois, le plan « Business » à 9 dollars par mois, le plan « Business plus » à 19 dollars par mois et enfin le plan « Entreprise » sur mesure. Les prix sont par utilisateur, et à condition de payer annuellement. Les forfaits mensuels sont plus onéreux à l'unité, mais vous permettent de tester sans engagement.