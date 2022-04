Avis Coggle (2022) : le plus accessible des logiciels de mindmapping ?

Coggle est un outil de création de cartes mentales et d'organigrammes en ligne. L'idée reste la même que les autres logiciels de mindmapping : visualiser vos idées plus facilement, que ce soit dans le cadre d'un brainstorming ou d'une simple prise de notes. La simplicité d'utilisation et de collaboration est sans doute la plus grande force de Coggle, que nous allons vous présenter plus en détail dans ce test.