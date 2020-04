Un clavier braille est désormais disponible pour Android

Lire aussi :

Un clavier en braille sur Android

Source : The Verge

Google n'est pas peu fière d'annoncer la disponibilité d'un nouveau clavier virtuel en braille, via TalkBack. Un clavier spécifique, composé de six touches, lesquelles permettront, via diverses combinaisons, d'afficher une lettre ou un symbole. Un appui sur 1 permettra ainsi d'afficher la lettre A, tandis que presser 1 et 2 simultanément affichera la lettre B, par exemple.Évidemment, le clavier peut être utilisé au travers de diverses applications, pour effectuer une recherche web, pour envoyer un SMS ou encore pour poster sur les réseaux sociaux.À noter qu'à l'heure actuelle, le clavier virtuel en braille n'est disponible qu'en version anglaise et qu'il est actuellement en cours de déploiement sur tous les terminaux sous Android 5.0 et versions ultérieures.