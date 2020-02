Le clavier officiel d'Android Gboad bientôt plus rapide et meilleur en écriture manuscrite

Du nouveau sur le clavier Google

Source : Android Police

Le Google Board améliore ses performances à chaque mise à jour. Une nouvelle langue vient rejoindre celles déjà supportées et plus de 200 sont désormais prises en charge par la clavier Android.Avec cette nouvelle mise à jour en bêta, Google promet une amélioration de la latence du clavier et de son temps de démarrage. De nouveaux termes seront également pris en charge dans les propositions prédictives d'écriture, et les corrections orthographiques devraient être affinées. Cette mesure ne comprend cependant que l'anglais pour le moment.Enfin, notez que Google ajoute désormais le tibétain aux langues supportées par le Gboard, portant à plus de 200 le nombre de langues disponibles sur les claviers Android.