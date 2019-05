Android Q : un mode bureau se dévoile (via un launcher expérimental)

© Google

Un ordinateur dans la poche

Une vidéo de présentation

Source : Android Police

La prochaine version du système d'exploitationembarquera quelques nouveautés intéressantes. Parmi les plus attendues, on retrouve lequi permettra de connecter un smartphone à un écran et des périphériques externes, afin d'utiliser le téléphone comme un véritable ordinateur.Letournera ainsi toujours sous Android mais se rapprochera d'un système d'exploitation comme, tout en permettant de faire tourner les applications installées sur le smartphone. De plus, chaque créateur deaura la possibilité de personnaliser l'interface du mode bureau.Alors que Google n'avait jusqu'ici pas donné beaucoup d'informations sur cette fonctionnalité, un développeur a levé le voile sur le Desktop Mode d'Android Q via une vidéo postée sur YouTube Dans cette présentation effectuée par Daniel Blandford, on peut voir un smartphone branché sur un écran d'ordinateur et les différentes fonctionnalités du téléphone affichées en: un menu de démarrage, les applications installées, les raccourcis et les autres informations de type notifications, niveau de batterie, connectivité, volume, date et heure. Legère également les widgets et accepte la souris, le clavier, voire la saisie tactile si l'écran le permet.Cette vidéo donne ainsi une idée assez précise du futur fonctionnement du mode bureau d'Android Q et il ne reste désormais plus qu'à attendre que Google communique à ce sujet.