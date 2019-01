Android : l'installation d'apps en pair-à-pair débarque en bêta

Une installation automatique sans passer par le Play Store

Seule une application aujourd'hui concernée par ce mode de distribution

Le partage de fichiers peut être complexe dans des pays peu ou mal desservis par la connectivité mobile. Pour répondre à ces problématiques, Google lance aujourd'hui le partage d'applications enpour ses logiciels Android.En juin dernier, comme l'explique NeoWin , le moteur de recherche avait annoncé à ses développeurs ajouter des métadonnées aux paquets d'installation, permettant de vérifier qu'unavait bien été téléchargé sur le Google Play Store et ne présentait aucun problème de sécurité.Ces mesures ouvraient la voie au partage d'applications hors-ligne. Un utilisateur pourra ainsi proposer un logiciel duqu'il possède déjà sur son téléphone à l'un de ses amis. Les appareils se connecteront entre eux et l'installation démarrera sur le smartphone qui ne possède pas l'application, sans besoin d'aucune connexion à Internet. Les utilisateurs pourront ensuite se partager leurs fichiers localement.L's'ajoutera à la bibliothèque de l'utilisateur dès qu'il sera connecté au réseau, et ce en toute transparence. Elle bénéficiera automatiquement des dernières mises à jour de la même manière qu'une installation directe depuis le store.Pour l'heure, seule l'application SHAREIt de Lenovo propose ce nouveau mode de distribution. Google a d'ores et déjà annoncé que son application Files Go, ainsi que le client de partage de fichiers Xender allaient bientôt la rejoindre. Les développeurs n'ont a priori rien à faire côté développement, Google ayant automatisé la procédure pour activer cette possibilité de partage.