Android P : la seconde bêta est disponible

Bientôt un mode portrait pour tous ?

Des emojis plus inclusifs

Modifié le 07/06/2018 à 11h50

L'heure approche, pour Android P. Google a déployé aujourd'hui la deuxième bêta du futur Android P. Pour le moment réservée aux possesseurs de, la version s'étendra dans les prochaines semaines aux Nokia 7 Plus, One Plus 6, Sony Xperia XZ2 et Xiaomi Mi Mix 2S.L'une des principales nouveautés de cette préversion est la disponibilité des API en version finale. Celle qui fait le plus saliver les développeurs est la possibilité d'utiliser les deux appareils photo des téléphones qui en sont pourvus.À l'instar d'Apple avec le mode portrait de ses iPhone 8 et X, de Samsung ou de Huawei avec leurs Galaxy S9 et P20 Pro, on peut imaginer que des applications tierces permettront de tirer pleinement parti de la présence - qui se généralise - du double APN dorsal de nos smartphones.Autre nouveauté à se mettre sous la dent : l'arrivée de 157 nouveaux emojis. Si vous mettiez déjà un temps fou pour trouver celui que vous voulez pour agrémenter vos conversations, l'allongement de la liste sonne comme une mauvaise nouvelle. À ce jour, plus de 2 600 emojis sont déjà disponibles.On notera donc l'arrivée d'un perroquet, d'un cygne, d'un raton laveur ou encore d'un hippopotame au rang des animaux mignons. Mais Android P est également une occasion pour Google de se mettre au pas question inclusivité.En effet parmi les nouveaux emojis on retrouvera (enfin) des visages aux cheveux roux, ainsi que des options non genrées pour les emojis représentant des couples. L'emoji salade a lui aussi été remanié : l'œuf qui apparaissait à côté des tomates disparaît pour créerVous pouvez vous inscrire à la bêta en cliquant ici