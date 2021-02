Netflix teste un mode "sommeil" sur Android, pour que l'app s'arrête quand vous êtes endormi

La lecture de votre série pourra ainsi s'arrêter quand vous vous serez endormi. Les avantages sont multiples. Vous ne vous retrouvez ainsi pas trois épisodes plus tard sans comprendre comment vous en êtes arrivé si loin et la batterie du smartphone est préservée au lieu d'être mise à contribution inutilement.

Cette fonction peut aussi servir non pas en cas d'endormissement prématuré, mais pour se fixer une limite et s'obliger à fermer Netflix au bout d'un certain temps pour aller se coucher, ou même durant une pause au cours de la journée. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez plus tard reprendre la lecture là où vous vous êtes arrêté.