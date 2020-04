Les bandes annonces Netflix sont désormais lisibles dans WhatsApp sur Android

Il est désormais possible de lire les bandes-annonces issues de la plateforme SVoD Netflix directement dans l'application Android WhatsApp .

Voilà qui devrait simplifier les recommandations de séries faites à vos proches qui utilisent l'application WhatsApp sur Android. Alors que les utilisateurs sur iOS peuvent en profiter depuis novembre dernier, la fonctionnalité de lecture directe des bandes-annonces Netflix vient de débarquer pour les utilisateurs de l'OS de Google.

Comme le montre parfaitement la capture d'écran en haut de cet article, et à l'instar de services comme YouTube ou Instagram, coller le lien Netflix d'une série ou d'un film ajoute désormais automatiquement la bande-annonce en prévisualisation, qu'il est alors possible de lire en petit ou en plein écran directement depuis l'application sans avoir à cliquer sur le lien et ouvrir Netflix à côté.

Notez cependant que si la fenêtre de vidéo peut être déplacée à loisir dans la fenêtre de discussion où le lien a été posté, pas question en revanche de continuer à la lire si vous quittez celle-ci.