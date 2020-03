Des Macbook propulsés par des processeurs ARM prévus pour l'an prochain

© Apple

Apple miserait aussi sur des ordinateurs de bureau ARM

Des processeurs moins coûteux... mais des coûts cachés

Intel peut se le tenir pour dit, Apple compte bien lui fausser compagnie sur PC portable ... tout du moins en partie et à compter de l'année prochaine, selon Ming Chi Kuo. Cette rumeur, qui plane maintenant depuis des années, semble sur le point de se concrétiser alors que les prochaines puces A14 d'Apple exploiteront la nouvelle gravure en 5 nm de TSMC . Une transition technologique qui devrait se conjuguer à un boost de performance suffisant pour amorcer (enfin) la migration d'Apple vers des MacBook sous architecture ARM.D'après l'analyste, d'ordinaire bien renseigné, Apple lancerait dès 2021 plusieurs MacBook sous architecture ARM. Si la chose se confirme, il pourrait s'agir du plus gros changement apporté par Apple à ses gammes d'ordinateurs portables depuis des années. Et si Apple se lance bien sur cette voie, il y a par ailleurs fort à parier que les performances de ses prochaines puces « A » soient effectivement à la hauteur.Plus surprenant, Ming Chi Kuo estime que la firme de Cupertino travaillerait aussi sur des ordinateurs de bureau équipés de processeurs ARM. Apple ferait alors office de précurseur puisque rares sont les marques à s'être penchées sur la question d'ordinateurs fixes sous ARM, et pour cause, ces puces riment la plupart du temps avec mobilité de par leur grande efficacité énergétique. Comme le note The Verge , il serait néanmoins intéressant de savoir ce qu'Apple pourrait faire avec une puce de type « A14X » sur un iMac, fonctionnant sur secteur et doté d'un système de dissipation actif (contrairement aux iPad Pro, par exemple).Le passage sous architecture ARM permettrait à Apple de dépenser moins pour obtenir des stocks de processeurs, puisque ces derniers seront notamment conçus en interne (pour une fabrication sous-traitée chez TSMC), mais ne rimerait pas pour autant avec une baisse de prix des appareils au final.En troquant Intel et ses processeurs x86 pour des puces ARM de son cru, Apple devrait en effet faire une croix sur les contrôleurs USB et Thunderbolt 3 fournis directement par Intel, entre autres. Comme le précisent nos confrères de Frandroid , le géant de Cupertino devrait alors se fournir ailleurs (en l'occurrence chez ASMedia, d'après Ming Chi Kuo). Cela pourrait engendrer des coûts supplémentaires.Autre élément à prendre en compte, Apple devrait réadapter macOS à une nouvelle architecture de processeurs. De quoi engendrer des dépenses supplémentaires sur le plan logiciel.