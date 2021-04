La prochaine génération d'Opel Astra sera dotée d'une motorisation hybride rechargeable

Si l’actuelle n’est disponible qu’en carrosserie berline à hayon, la future Astra retrouvera les deux carrosseries berline et break comme par le passé. Sa production sera assurée par l’usine Opel de Ruesselheim en Allemagne, alors que l’actuelle est produite en Pologne et en Angleterre.

Si rien n’est encore confirmé, vu qu’elle va reprendre la même plateforme que la future 308, on peut estimer que l’Astra hybride rechargeable profitera également de ses motorisations, à savoir un moteur thermique essence de 180 chevaux couplé à un moteur électrique de 81 kW, ce qui permet à la marque sochalienne d’afficher une puissance combinée de 225 chevaux.

On ne connaît pas non plus la capacité de la batterie qui viendra alimenter le moteur électrique. La 308 serait affublée d’une autonomie de 60 km environ, on peut imaginer que l’Astra le sera plus ou moins également.