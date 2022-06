NZXT lance deux boîtiers de capture/streaming

En leur qualité de cartes externes, les Signal 4K30 et HD60 se veulent extrêmement simples à prendre en main grâce à la technologie Plug-and-Play. Pour les utiliser, il suffit ainsi de les brancher à un port USB 3.2 et à un appareil HDMI pour se lancer directement dans un stream ou une capture vidéo via n'importe quel logiciel de capture, comme OBS ou encore Streamlabs.

Qui dit HDMI dit haute compatibilité, puisque ces deux nouveaux produits NZXT peuvent être autant branchés à un PC, une console de jeu ou encore une caméra.

Comme leur nom l'indique, les Signal 4K30 et HD60 proposent de capturer des vidéos de haute qualité pour Twitch, YouTube et autres, respectivement en 4K à 30 images par seconde, ou en 1080p à 60 images par seconde. Le Signal 4K30 est également en mesure d'opérer une capture en 1080p et peut dans ce cas monter jusqu'à 240 images par seconde sans aucun lag à déplorer.