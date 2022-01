NIU a vendu plus d'un million de scooters électriques en 2021

Si le constructeur NIU poursuit son développement à l'international, ses bons chiffres de l'année 2021, notamment comparés à ceux de l'année 2020, sont principalement à mettre au crédit d'un marché domestique particulièrement demandeur. Ainsi, entre les Q4 (ou trimestre 4) des années 2020 et 2021, NIU est passé de respectivement 150 465 exemplaires à 238 188 produits vendus, soit une hausse de 58 %.

Mais, sur les seules ventes du quatrième semestre 2021, 205 239 des 238 188 éléments écoulés l'ont été sur le marché chinois, ce qui représente plus de 85 % du total. Sur l'année civile 2021, les ventes de NIU ont ainsi augmenté de 72,5 %, illustration d'un engouement croissant autour de ces moyens de locomotion électriques urbains.

Enfin, les résultats les plus impressionnants sont à trouver du côté des ventes de NIU à l'international, qui montrent une belle croissance entre le quatrième semestre des années 2020 et 2021 : +155,8 % de produits supplémentaires écoulés en seulement un an. De bon augure pour la firme chinoise.