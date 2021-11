NIU lance le plus rapide de ses scooters, un scooter hybride, des trottinettes électriques, et aussi une moto

Par ailleurs, NIU étoffe sa gamme de trottinettes électriques avec les KQi2 Pro et KQi3 MAX. La première est une variante plus compacte et moins lourde de la KQi3. À l’inverse, la KQi3 MAX est une déclinaison plus performante et rapide : sa vitesse de pointe est de 35 km/h. Précisons qu’en France, la vitesse maximale des trottinettes électriques est bridée à 25 km/h.