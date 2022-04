Brave Search lance discussions : des réponses "plus humaines" dans ses résultats

« Google Search is Dying ». C’est en tout cas ce qu’a affirmé un post de blog du même nom, qui détaille pourquoi les utilisateurs du moteur de recherche ne lui font plus confiance : trop de publicités et des résultats dominés par des sites web uniquement conçus pour répondre à des critères SEO et qui ne proposent pas de contenu de qualité. Pour obtenir des réponses pertinentes et qui proviennent de « vrais » humains, de plus en plus de personnes ajoutent le nom d’un forum populaire, comme « Reddit », à leurs requêtes.