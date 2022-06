XTurismo Limited Edition : la première moto volante du monde !

En gestation depuis 2017, le projet XTurismo est enfin réalité, et A.L.I. Technologies Inc. a profité de l'évènement Top Marques de Monaco pour dévoiler la « première moto volante au monde ». Une « moto » dont la production est limitée à seulement 200 exemplaires, et qui s'affiche au prix de 777 000 dollars. Quand même !