Découvrez le Candela P-8 Voyager, ce bateau électrique et volant dévoilé à Venise

Le Candela P-8 Voyager est équipé d'un moteur d'une puissance de 50 kW et peut effectuer jusqu'à 3000 heures de trajet sans la moindre intervention technique nécessaire. Il est en mesure de naviguer à la vitesse de 20 nœuds, et peut atteindre une vitesse de pointe de 30 nœuds. Le bateau de 8,5 mètres de long peut accueillir six passagers, en plus de l'équipage. À l'instar des voitures électriques modernes, le beauté signée Candela est également connectée, et peut notamment recevoir des mises à jour en OTA.