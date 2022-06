Le lancement de la Triumph Electric TE-1 est prévu pour le 12 juillet

Pour sa moto électrique TE-1, Triumph s'est associé à divers experts, notamment à Williams Advanced Engineering, pour ce qui est de la batterie, du refroidissement, de l'unité de commande et des carénages en carbone, et à Integral Powertrain pour le groupe motopropulseur. À ce sujet, on évoque un moteur électrique capable de développer une puissance de 176 ch.