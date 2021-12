Le record du monde de vitesse pour une moto électrique pulvérisé par la Voxan Wattman

Le record le plus impressionnant est certainement celui établi dans la catégorie « moto électrique semi-carénée de moins de 300 kg », avec une vitesse maximale atteinte de 470,257 km/h au GPS, et une vitesse retenue de 455,737 km/h. Dans la version non carénée de la Wattman, Max Biaggi est parvenu à atteindre 369,626 km/h, ce qui constitue également un nouveau record du monde dans la catégorie « moto électrique non carénée de moins de 300 kg ».