SwiftKey se dote d’un module de recherche Web … via Bing

SwiftKey pas encore Google friendly

Via : Tech Spot

Pour le moment disponible sur Android, cette mise à jour incorpore le moteur de recherche, et permet de partager très rapidement liens et captures d'écran, sans avoir à quitter sa conversation en cours.a été racheté par Microsoft au début de l'année 2016 pour la modique somme de 250 millions d'euros. Un investissement que la firme de Redmond espère bien faire fructifier en poussant à l'utilisation de ses propres services.Ainsi, la fonctionnalité de recherche intégrée à SwiftKey n'utilise pour le moment que le moteur de recherche Bing, made in Microsoft.Fin septembre, SwiftKey intégrait également un module de traduction automatique des messages. Module qui utilise - je vous le donne en mille - Microsoft Translator.