Bing et Yahoo suggèrent des recherches racistes (et pas que)

Note :

Cet article contient des termes discriminants voire injurieux susceptibles de heurter. Ils ne reflètent évidemment en rien l'opinion de la rédaction de Clubic.com



Sexisme, racisme, antisémitisme... n'en jetez plus.

Selon divers tests réalisés par le site How-To Geek (sur lequel vous pouvez consulter les images correspondantes), les moteurs de recherche deetsuggéreraient régulièrement du contenu particulièrement offensant.Entre termes racistes et sexualisation des mineurs par exemple, il semblerait que les résultats des recherches puissent parfois se révéler particulièrement... exotiques.Par exemple, dans le cas de la recherche d'une image avec le terme, les bulles de suggestions intelligentes présentes sur Bing auraient proposé automatiquement d'autres termes tels queou encoreDes recommandations conduisant naturellement à d'autres termes antisémites lorsqu'elles sont suivies.

Un problème auparavant connu par Google

Et malgré l'activation par défaut de la fonctionnalitéde Bing, il semblerait que le moteur de recherche n'ait aucun problème à proposer ce genre de résultats.Lors d'une seconde recherche d'images réalisée cette fois avec le terme, les recherches suggérées auraient alors recommandéou encoreTout aussi inquiétant, dans le cadre d'une recherche du terme(mot d'argot américain signifiant tout simplement "girl"), Bing aurait suggéré de lui-même de pousser la recherche à. Et dans le cas d'un clic sur cette suggestion, Bing serait aller encore plus loin en indiquant cette foisainsi queSi les suggestions proposées par Bing (alimentant également Yahoo) peuvent paraître surprenantes, ce n'est toutefois pas la première fois qu'un moteur de recherche est confronté à ce genre de problème.Il y a quelques années par exemple, avant que Google ne modifie son algorithme utilisé afin de faire apparaître les résultats de recherche, il avait été inquiété concernant des résultats similaires, et notamment la première position qui était à l'époque attribuée à un site suprématiste blanc dans le cas d'une recherche demandant siPlusieurs sites internet ont déjà contacté Microsoft afin d'avoir un commentaire concernant ce problème.