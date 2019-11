Marc Simoncini part à la conquête du marché des vélos électriques avec Angell

© ART PRISM - Damien Blanchard

70 km d'autonomie

Quatre modes de conduite

© ART PRISM - Damien Blanchard

Source : TechCrunch

Marc Simoncini fait définitivement partie des entrepreneurs français les plus connus de l'Hexagone. Après avoir fait fortune avec le célèbre site de rencontre Meetic, l'intéressé a multiplié les projets entrepreneuriaux, tout en créant son propre fonds d'investissement nommé Jaïna Capital, aujourd'hui fermé. Le Marseillais d'origine a ainsi financé de nombreuses entreprises, à l'image de Winamax, Devialet ou encore Ouicar.Voilà maintenant que lese lance dans une nouvelle aventure : celle du vélo électrique. L'objectif ? «», a-t-il affirmé à. «», constate l'homme d'affaires. Il n'en fallait pas plus pour le pousser à se positionner sur le marché des vélos.Ainsi est né Angell , un modèle de 13,9 kilos, équipé de roues de 28 pouces et d'un moteur de 250 W placé dans le moyeu de la roue arrière. De quoi permettre à l'utilisateur d'atteindre les 25 km/h sans effort surhumain. D'un poids de deux kilos, la batterie amovible confère au vélo une autonomie de 70 kilomètres et se recharge en l'espace deux heures. Des mesures jusque-là standards.Les instigateurs du projet y ont intégré une touche de connectivité au travers d'un écran tactile de 2,4 pouces, lequel fournit des informations de navigation (distance, vitesse, calories, niveau de batterie) et un GPS prenant en compte le trafic routier et la météo. Programmer des objectifs (distance, nombre de calories) fait aussi partie des fonctionnalités du système connecté.Fabriqué en aluminium et en carbone, le vélo Angell se dote aussi d'une application mobile. Un moyen pour le propriétaire de géolocaliser son produit en permanence. Quatre modes de conduite que sont le Fly Fast, Fly Dry, Fly Eco et Fly Free composent également l'expérience de conduite. Y accéder coûtera en revanche un bras : 2 690 euros, pour des livraisons prévues au printemps 2020.