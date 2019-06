Volvo présente son bus articulé tout-électrique pouvant accueillir jusqu'à 150 passagers

Un bus électrique articulé aux accents scandinaves

La solution à de nombreux maux urbains ?

Source : Electrek

Il s'agit d'une version évoluée du modèledéjà disponible, mais qui profite d'une toute nouvelle fonction «».Le groupedispose déjà d'une flotte de bus électriques et plug-in hybrides, et comptera bientôt dans ses rangs un certain. Il s'agit d'un nouveau modèle de, permettant d'embarquer un total deCe bus a été officialisé durant le, qui se tient à Stockholm. Ledescend directement detestés dans les rues de Göteborg en Suède, depuis l'année dernière.À ce sujet, le constructeur précise queLe buscomptera sur une longueur de, et sur des batteries qui pourront être chargées viainstallé aux différents terminus, ainsi que dans les dépôts. Diverses villes dans le monde ont d'ores et déjà adopté les bus électriques dans leurs rues, et Volvo compte évidemment installer un maximum de 7900 Electric Articulated dans les mois à venir.Selon le président de Volvo,: «».