L'Allemand Naon dévoile Zero-One, un scooter électrique doté de 140 km d'autonomie

Cela est particulièrement intéressant pour sa finition L3e, non bridée cette fois. En effet, il est possible d'atteindre jusqu'à 100 km/h en vitesse de pointe et donc, par exemple, se permettre une incursion sur autoroute. Néanmoins, si vous ne voulez pas voir votre autonomie fondre comme neige au soleil, il faut limiter cet usage.