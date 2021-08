Ola dévoile les S1 et S1 Pro, des scooters électriques abordables offrant jusqu’à 180 km d’autonomie

La marque indienne mise sur des scooters au design sobre, élégant et très coloré. L’Ola S1 est disponible en cinq couleurs : blanc, jaune, rouge, noir et bleu ciel. De son côté, le S1 Pro en propose dix : les cinq couleurs du S1 mais aussi le rose et quatre nuances de noirs et de gris foncés.



La technologie n’est évidemment pas oubliée sur ces scooters électriques. Un écran tactile de sept pouces affiche le tableau de bord de l’appareil. Il est alimenté par le système d’exploitation MoveOS, un processeur de 8 cœurs, avec 3 Go de RAM, et il prend en charge la connectivité Wi-Fi, Bluetooth et 4G.



Des capteurs de proximité permettent aux scooters de détecter le conducteur ou la conductrice (surtout son smartphone ) lorsqu’il ou elle s’en approche, et de s’allumer automatiquement. Un système d’antivol est aussi inclus.