Avec 1-OFF, Harley-Davidson fait dans les vélos électriques au look vintage

Les vélos électriques Serial 1 viennent tout juste de débarquer en Europe, et les clients peuvent donc désormais opter pour trois configurations différentes avec les Mosh/Cty, Rush/Cty Step Thru et Rush/Cty, pour des prix allant de 3 499 à 4 699 euros. Mais Harley-Davidson a déjà inauguré une nouvelle gamme, 1-OFF. Cette fois, pas de vélos électriques fabriqués en série, la gamme n’accueillera que quelques modèles au compte-goutte, produits en un seul exemplaire et vendus aux enchères. Le premier représentant, baptisé le Mosh/Chopper, a été dévoilé et vendu il y a quelques jours.