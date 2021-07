La moto électrique LiveWire ONE sera bien moins chère que le modèle de Harley-Davidson

Comme convenu, la nouvelle marque LiveWire (par Harley-Davidson) a officialisé sa nouvelle moto électrique ONE. Une moto qui va venir succéder à la LiveWire, badgée Harley-Davidson, lancée en 2019. Un modèle qui n'a pas réellement convaincu, la faute notamment à un prix de vente résolument trop élevé : 29 799 dollars (et plus de 33 000 euros chez nous).