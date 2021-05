LiveWire sera la marque officielle des motos électriques Harley-Davidson

Commercialisée en 2019, la première moto électrique LiveWire signée Harley Davidson devient aujourd'hui une marque à part entière. De cette manière, LiveWire disposera de showrooms dédiés, de centres spécifiques et même d'un siège social (virtuel).

Pour Harley Davidson, il s'agit d'attirer une clientèle assez différente, avec un public plus jeune (et qui a les moyens), et pas forcément friand de la marque de base. LiveWire annoncera d'ailleurs son tout nouveau projet dès le mois de juillet prochain, avec une nouvelle moto électrique.