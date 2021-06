La One, première moto électrique signée LiveWire en lieu et place de Harley-Davidson, aura un moteur de 75 kW

Le président-directeur général d'Harley-Davidson, Jochen Zeitz, est allé plus loin lors de l'annonce d'une sortie prochaine du modèle One. « L'un des six piliers de la stratégie Hardwire est d'être leader dans le secteur électrique - en lançant LiveWire en tant que marque entièrement électrique, nous saisissons l'opportunité de diriger et de définir le marché des véhicules électriques ».

À la tête de la firme depuis un an et demi, celui-ci se montre particulièrement ambitieux : « Avec pour mission d'être la marque de motos électriques la plus désirable au monde, LiveWire sera le pionnier de l'avenir de la moto, pour la poursuite de l'aventure urbaine et au-delà. LiveWire prévoit également d'innover et de développer une technologie qui sera applicable aux motos électriques Harley-Davidson à l'avenir. »

Néanmoins, entre les photos et l'information concernant la puissance du moteur de la nouvelle « One », Electrek se demande s'il ne pourrait tout simplement pas s'agir d'un rafraichissement, avec quelques légères modifications, du modèle existant. Affaire à suivre le 8 juillet donc.