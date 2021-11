Zero a présenté le millésime 2022 de ses motos électriques SR

Pour le reste, il semble que l'on reprenne des éléments déjà connus chez Zero. On y trouvera le moteur ZF75-10 de la marque, qui équipe déjà la Zero SR/F. Sans déblocage logiciel, celui-ci offrira 55 kW/74 cv et une vitesse de pointe à 167 km/h. Avec l'option, il grimpera à 82 kW/110 cv et à une vitesse maximale à 200 km/h.