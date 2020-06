WowGo dévoile un skateboard électrique tout-terrain de 3 000 W

La planche répond à la norme IP55 pour pouvoir être utilisée par tous les temps, même en cas de pluie. Elle est fabriquée grâce à un assemblage de fibre de verre, de bambou et d’érable canadien, lui offrant résistance et flexibilité. Il est possible de remplacer ses roues facilement pour passer à un jeu de roues urbain en 105 ou 120 mm en lieu et place des 175 mm d’origines plus orientées tout-terrain.

La conception de la batterie permet aussi d’assurer un meilleur refroidissement tout en conservant une bonne flexibilité à l’ensemble sans nuire à sa résistance. L’autonomie peut atteindre au maximum 35 km suivant l’usage. Le skateboard est fourni avec une télécommande pour sélectionner le mode de fonctionnement.