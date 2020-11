Aux Pays-Bas, des chargeurs de vélos électriques remplacent les cendriers dans les gares

Le genre roi du début des années 90 était incontestablement le jeu de combat et son empereur Street Fighter II. Tout le monde en conviendra. Mais, parce qu'il y a un mais, on a trop tendance à oublier certains autres représentants du genre et les nouvelles idées qu'ils portaient. Parmi eux, Art of Fighting de SNK, un titre qui eut le culot de contester la suprématie du phénomène Street Fighter II et qui, comme nous allons le voir, ne manquait pas de propositions audacieuses pour un titre du genre.