Création immersive, metaverse... Jean-Michel Jarre prend la tête d'une commission du CNC

La commission est officiellement composée de deux collèges : l'un consacré aux enjeux d'écriture et de développement, l'autre au financement de la production et de la distribution. Elle devra accompagner et porter à l'international des œuvres à fort potentiel de diffusion. À ce titre, le CNC vient de lancer un appel à projets doté de 400 000 euros, baptisé « Portage et adaptation ». Ce dernier permettra à des œuvres immersives plus anciennes d'être remises au goût du jour et adaptées à des technologies plus récentes, pour être plus accessibles. La réalité virtuelle, la réalité mixte ou la XR (réalité étendue) font partie des technologies évoquées. Les projets retenus seront annoncés cet automne.