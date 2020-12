Jean-Michel Jarre va donner un concert live et VR dans Notre-Dame de Paris le 31 décembre

Vous l'avez compris, le compositeur d'Oxygène IV, de Calypso et de Souvenir Of China ne sera pas physiquement présent à Notre-Dame de Paris. En revanche, son avatar, lui, jouera dans la cathédrale virtuelle. « L'idée est de célébrer non pas la cathédrale abîmée, mais celle d'hier et celle de demain », affirme le compositeur lyonnais de 72 ans. Jean-Michel Jarre jouera, dans le même temps, depuis le Studio Gabriel (On n'est pas couché, Vivement dimanche, etc.), situé un peu plus loin de l'autre côté de la Seine, à côté des Jardins des Champs-Élysées.