Napster change de main... pour un avenir dans la VR ?

La start-up britannique MelodyVR, spécialisée dans la réalité virtuelle, vient d'annonce le rachat du service de streaming musical Napster pour un montant de 70 millions de dollars. Real Networks, son futur ex-propriétaire, conserve 15 % des parts dans l'opération.

L'entreprise reprendra également à sa charge les dettes contractées par Napster, estimées à 44 millions de dollars, et essentiellement liées aux droits d'auteurs dus aux maisons de disques qui alimentent le catalogue de la plateforme.

Rappelons que l'ancien site de piratage, qui a fait trembler l'industrie du disque à la fin des années 90, est devenu un magasin en ligne de musique, puis, en 2012, un service de streaming. Avec 9 millions d'utilisateurs et 90 millions de titres disponibles, Napster n'aura toutefois jamais pu capitaliser sur son nom et son historique face aux mastodontes Spotify, YouTube, Deezer et plus récemment Apple Music.