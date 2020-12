Spotify rejoint l'Epic Games Store

« Spotify fait partie des premières applications qui ne soient pas un jeu vidéo proposées sur l'Epic Games Store, et vous pouvez vous attendre à d'autres à l'avenir », fait savoir Epic Games par voie de communiqué. « Nous continuerons de travailler avec des partenaires pour développer l'offre de la boutique pour nos joueurs et créer une plateforme plus robuste pour les développeurs », explique la société.

Comme pour les jeux vidéo, il existe deux manières d'installer Spotify depuis l'Epic Games Store : depuis le launcher ou depuis sa fiche produit sur le site web. Et si l'on en croit les dires d'Epic Games, Spotify n'est que le premier service non-gaming d'une longue liste qui s'apprête à intégrer son catalogue.