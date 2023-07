Vous n'y échapperez pas : Threads entend bien accueillir les marques et influenceurs sur sa plateforme

Axios précise que dans un premier temps, Meta ne diffusera pas de publicité native au sein de son application. Avant d'en arriver là, le géant du numérique veut se constituer une masse critique d'utilisateurs. Les marques vont donc devoir compter sur des partenariats avec les influenceurs ainsi que sur leurs propres contenus organiques pour obtenir de la visibilité sur Threads.

D'après Geoff Gates, directeur de la création et de la stratégie sociale pour l'agence de marketing Boathouse, Threads connaît encore une phase d'expérimentation. Les marques ne savent pas quel type de contenus peuvent devenir viraux, et se contentent d'observer et de publier des messages au ton léger. L'un des enjeux est de comprendre si le public s'attend à voir des contenus proches de ceux d'Instagram ou de ceux de Twitter.