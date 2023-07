Musk et Zuckerberg, même combat, l'offre payante Meta arrive en France (et c'est très cher)

Parmi les principaux avantages de l'abonnement Meta, on trouve un badge « Vérifié », comme sur Twitter. À cela s'ajoute une sécurité accrue du compte, une assistance directe et l'accès à davantage de stickers. Deux jours après le paiement, l'utilisateur reçoit sa précieuse pastille bleue, qui sera visible sur Instagram (et a priori également sur Threads).