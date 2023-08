Messenger Lite était-elle de trop ? Quoi qu'il en soit, Meta abandonne l'application

Il y a quelques années, ce dernier avait eu l'idée de lancer plusieurs versions de ses applications phares : Messenger et Facebook. Adaptées aux appareils mobiles aux configurations les plus modestes, ces versions visaient à rendre le réseau social et sa messagerie plus inclusifs. Et si Meta a désormais changé son fusil d'épaule, pas de panique : les utilisateurs qui ont besoin de Messenger Lite pour communiquer disposent toujours d'une solution de repli.