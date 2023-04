Google Meet : la résolution fait sa révolution !

Concurrencée durement par Zoom durant la pandémie de COVID-19, Google a mis la main à la pâte pour proposer très régulièrement des améliorations à son service de visioconférence. La firme continue aujourd'hui à mettre à jour son outil pour les très nombreux salariés ayant goûté aux joies du télétravail et ne désirant pas revenir au bureau de sitôt.

Google Meet a notamment intégré des fonctionnalités d'intelligence artificielle, d'accessibilité comme la transcription en temps réel des échanges pour les personnes sourdes et malentendantes, et plus récemment des réactions sous la forme d'émojis.

Aujourd'hui Google Meet propose une nouvelle option qui devrait améliorer la qualité des appels vidéo, avec une augmentation de la résolution pour les utilisateurs.