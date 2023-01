Mercedes : pourquoi les EQ, marque électrique du groupe, ne vont pas durer

« Avec les modèles EQ, nous nous adressons aux clients qui se sentent particulièrement interpellés par le progressisme et la force d'innovation dans le domaine de l'e-mobilité. Avec l'objectif de devenir entièrement électrique de notre marque mère Mercedes-Benz d'ici la fin de la décennie, nous allons adapter le positionnement des véhicules, et donc l'utilisation de la marque de manière contemporaine, mais il est encore trop tôt pour donner des détails », a déclaré Jan Weber, porte-parole de l’entreprise, à propos de cette information.

Cette décision démontre que Mercedes compte bien honorer ses engagements et met tout en œuvre pour passer au tout-électrique, à l’image de plus en plus de constructeurs, dans un contexte global de transition de véhicules thermiques à électriques. Les futurs véhicules électriques de la marque ne seront pas des mises à jour d’autres modèles, ils seront conçus sur des plateformes électriques dédiées et créées de toutes pièces.