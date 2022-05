Vision AMG : un concept de supersportive 100 % électrique signé Mercedes

Ce concept-car reprend quelques éléments stylistiques déjà aperçus sur la F1 de l'écurie Mercedes-AMG, avec des éléments « futuristes » comme les signatures lumineuses et la calandre à la fois fermée et éclairée. On y retrouve aussi des proportions pour le moins radicales.

Les joints et les lignes fermées de cette conception monolithique sont réduits au minimum, avec également des vitres arrière et latérales peintes dans le même coloris Alubeam argent que la voiture elle-même. L'arête d'arrachage à angle vif à l'arrière intègre un spoiler actif qui allonge la vue latérale tout en améliorant l'aérodynamisme.