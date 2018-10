Coolermaster dévoile l'Aimpad, l'analogique au bout des doigts

Les artistes ne sont pas oubliés

Fonctionnement

Quelle que soit la technologie de commutateurs (ou) équipant un clavier, gamer ou non, une touche fonctionne comme un simple interrupteur : pressée elle renvoie la valeur 1, relâchée 0. Une techno limitante selonqui a dévoilé un nouveau produit à la: le. En effet, ce dernier estpour chacune de ses touches grâce à une technologie baptisée. Un atout ouvrant immédiatement de nouvelles perspectives quant aux actions réalisables avec un tel dispositif.Pour le gaming par exemple :Qui n'a jamais joué à un jeu de course et très rapidement fait de petits appuis sur le bouton lui permettant de contrôler son volant, au moment d'un virage ? Avec lede, plus besoin de passer par cette étape, il suffira simplement d'appuyer plus ou moins fort sur la touche de contrôle afin que la voiture réagisse en fonction de la pression exercée.Mais ce n'est pas tout.a également pensé aux artistes avec la partie "pad" à proprement parler qui, elle aussi, reconnaît la pression exercée. Les utilisateurs de(par exemple), pourront ainsi définir la pression de leur choix lors de l'utilisation des différents outils du logiciel, tels que la bombe de peinture pour ne citer qu'elle.Bien que leoffre un comportement bien différent des autres claviers, ses 24 touches sont tout de même munies de commutateurs mécaniques disponibles en deux versions :ouLancés sur Kickstarter , les premiersdevraient être livrés au mois de mai 2019.Leur prix final a été fixé à 99 $ pour la versionet 79 $ pour la versionMais les personnes souhaitant soutenir dès maintenant le projet viapourront repartir avec le leur pour seulement 75 $.Pour plus de précisions, on vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous qui permet de mieux se rendre compte des possibilités offertes par le