Cairn Mesa : le clavier mécanique français se lance sur KissKissBank, mais n'est pas à la portée de tous

Plus concrètement, les plans et les schémas du clavier seront mis à la disposition de tous afin que les utilisateurs et utilisatrices puissent imprimer les touches à volonté, les modifier et les customiser à l’envi. Grâce au firmware QMK, les acheteurs pourront configurer les touches comme bon leur semble, de quoi séduire les amateurs de dispositions AZERTY et QWERTY , mais aussi de BÉPO, DVORAK et compagnie.