Salon Auto de Genève : Alfa Romeo dévoile Tonale, un SUV hybride racé

Alfa Romeo Tonale, le SUV hybride et sportif

La part belle à l'infotainment

Salon automobile 2019 de Genève



Retrouvez nos actus, dossiers et diaporamas sur le Salon automobile 2019 de Genève, qui se tient du 7 au 17 mars ! Voir les articles

Avec son concept-car, Alfa Romeo souhaite illustrer l'électrification maison, réunie au sein d'un SUV compact à vocation urbaine et à sportivité affirmée.Déjà présent sur le marché du SUV avec son Stelvio,. Un Alfa Romeo Tonale qui se veut «».Côté look, on retrouve donc, avec des formes qui évoquent le Duetto ou encore la Disco Volante Spider. La partie avant est ornée du traditionnel « Trilobo » d'Alfa Romeo et de la célèbre calandre « Scudetto ». L'arrière est pour sa part délimité par une surface vitrée enveloppante et complétée à son sommet par une aile suspendue.A bord, le Tonale fait évidemment la part belle aux technologies de pointe, avec notamment. À l'intérieur, on trouve égalementqui accueillent idéalement un élément essentiel pour Alfa Romeo : le sélecteur de mode de conduite DNA (déjà présent sur les autres modèles de la marque).Toutefois, ici,, et garantit le rendement maximum des. Le mode « Advance Efficiency » devient « Advance E » pour des performances en mode entièrement électrique. Selon le constructeur : «».Le Tonale permet aussi au conducteur d'être pleinement connecté aux différentes communautés Alfa Romeo à travers les nouvelles fonctions d'infotainment « Alfista » et « Paddock ». Si la première est une expérience immersive d'Alfa Romeo Lifestyle qui fournit une interface entièrement connectée à certains clubs Alfa Romeo et à des événements communautaires, la seconde est la fonction garage ou commerce en ligne.