Tata Motors dévoile la Nexon EV, une voiture électrique à moins de 22000€

Une voiture électrique pour le marché indien

Un prix pour rendre l'électrique accessible

Source : Insideevs

La Nexon EV sera la première à utiliser le groupe motopropulseur baptisé Ziptron, destiné à alimenter tous les futurs véhicules électriques de la marque.La Nexon EV va cibler directement le marché domestique de Tata Motors, à savoir l'Inde. En complément de l'installation de plus de 300 stations de recharge rapide dans cinq métropoles indiennes, le constructeur veut faire vite et frapper fort sur le marché de l'électrique. La Nexon EV est la traduction de cette ambition.Tata ne veut pas se faire doubler sur son propre marché.» indique le communiqué de presse officiel de la marque. L'autonomie annoncée est de 300 km.Tata Motors produit déjà un véhicule électrique baptisé Tata Tigor EV, mais celui-ci n'est pas commercialisé auprès du grand public. La Nexon EV sera donc la toute première à faire l'objet d'une distribution à grande échelle ! Son prix pourrait d'ailleurs être un argument de vente : entre 1,5 et 1,7 millions de roupies indiennes, soit entre 19 000 et 22 000 €. Un positionnement qui vise, selon la marque, à accélérer la démocratisation de l'automobile électrique en Inde.Le lancement est prévu en 2020, au même moment que lede la Nexon. Quant à une arrivée possible en France, rien n'indique que ce petit SUV passe un jour la frontière indienne vers nos routes.