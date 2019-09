Des constructeurs automobiles européens alertent sur les risques d'un Brexit No-Deal

Un No-Deal serait un cataclysme pour l'industrie automobile mondiale

Les sociétés japonaises, inquiètes, menacent de quitter la Grande-Bretagne en cas de Brexit dur

Source : Auto News

La date butoir du 31 octobre approche à grands pas et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, semble décidé à quitter l'Union européenne, même si aucun accord entre les deux parties n'est conclu.Cette situation catastrophique effraie, en premier lieu, les constructeurs automobiles internationaux. En effet, l'association européenne des constructeurs automobiles (ACEA), l'organisme européen des fournisseurs (CLEPA) et 17 groupes nationaux ont publié un communiqué s'alarmant d'un Brexit sans accord pour une industrie employant des centaines de milliers de personnes dans le pays et 13,8 millions de salariés dans l'ensemble des pays européens.», expliquent les différentes associations.Ces droits de douane rétablis au lendemain du Brexit pourraient coûter 5,7 milliards d'euros par an aux constructeurs, un tarif qui serait répercuté sur le prix final de chaque véhicule vendu dans les pays de l'Union Européenne.Les constructeurs japonais sont les plus inquiets par rapport au No-Deal envisagé par Boris Johnson. Et pour cause, parmi les 1,5 millions de véhicules produits sur le sol britannique, la moitié provient des sociétés japonaises Nissan, Toyota et Honda, qui depuis 40 ans ont investi massivement en Grande-Bretagne pour toucher le marché européen.», prévient l'ambassadeur du Japon à Londres, Koji Tsuruoka.L'état d'esprit des sociétés japonaises ne semblent pas pour autant inquiéter outre mesure le gouvernement britannique. Lors d'une visite à Tokyo, la ministre britannique du Commerce, Liz Truss a indiqué que son pays «» avec le Japon.Reste à connaitre les contours de ces possibles nouveaux accords et si la Grande-Bretagne va sortir ou non de l'Union européenne par la voie de la négociation.