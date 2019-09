Le site de petites annonces automobiles L'Argus est racheté par LeBonCoin

LeBonCoin s'offre L'Argus

Miser sur le véhicule d'occasion

Source : Le Figaro

Le célèbre site de petites annonces automobiles serait ainsi croqué par l'ogre, premier site de vente entre particuliers en France. L'argus revendique dans son communiqué un chiffre d'affaires de 39,1 millions d'euros et un EBITDA de 5,4 millions d'euros en 2018.Plébiscité chaque mois par plus de, le site de petites annoncesest clairement un poids lourd du web français, et vient tout juste d'annoncer, en totalité, du. Ce dernier est évidemment, dont la création remonte à 1927.Cette acquisition permettra au groupe LeBonCoin de, en concordance avec ses objectifs et ceux du, notamment en accélérantUne acquisition de plus pour LeBonCoin, qui avait déjà acheté un certain Paycar au début de l'été,», explique, Directeur Général LeBonCoin Groupe.Le Groupe Adevinta précise pour sa part que. L'opération devrait se réaliser avant la fin du mois d'octobre 2019. Rappelons que L'Argus compte environ 270 collaborateurs, répartis sur Paris, Nantes, Toulouse et Casablanca.