Dieselgate : Volkswagen accepte de rembourser les propriétaires de ses véhicules incriminés

En 2015, le scandale duavait explosé durant le salon de Francfort, au mois de septembre. Le constructeur allemand avait modifié les logiciels de tests de ses véhicules entre 2009 et 2014, et cela concernait. L'estimait alors que la firme allemande bafouait le, qui officialise, selon la Cour Suprême Américaine, le statut de gaz polluant du COParmi les marques et véhicules fautifs,avec l'A8,et sa Continental GT,sur son modèle Cayenne et enfin. Selon l'EPA, ces véhicules auraient été testés dans les bonnes conditions mais, ainsi que, à hauteur deLe logiciel en question permettait au groupe delors des tests, en influant sur la transmission et le passage des vitesses, ce qui permettait aux modèles d'optimiser leur manière de rouler en réduisant la consommation, mais n'était pas représentatif de conditions de conduite normales. Le groupe va donc devoir ajuster les données de consommation de ses véhicules en conséquence.Le constructeur, à la suite du jugement rendu par l', s'est donc engagé à, et cela sous forme de forfait. Volkswagen rembourserait entre 4,92 € et 22,15 € par mois d'utilisation du véhicule, qu'il soit acheté ou loué.Cependant, tous les propriétaires ne seront pas remboursés et reste à savoir sur quelle base le remboursement sera effectué.En plus de cela, les logiciels des véhicules devront être remis à jour : «» a assuré Pietro Zollino, le porte-parole de Volkswagen.Enfin, le constructeur a ajouté une clause au jugement qui «». La firme espère ainsi mettre fin à tout débat la concernant en Amérique du Nord.