L'Anses confirme l'impact du trafic automobile sur la santé et invite à promouvoir l'électromobilité

Sur les composés et taille des particules de l'air ambiant : les dangereuses conséquences des particules ultrafines et du carbone suie

Concernant les sources des particules de l'air ambiant : les émissions issues du trafic routier sont réellement nocives

L'Anses milite pour la diminution du trafic routier et le développement de technologies automobiles plus propres

Source : Anses

L'a publié, mardi 16 juillet, les résultats de son expertise relative aux. L'établissement public s'est basé sur des résultats et lectures scientifiques pour déterminer, «», les effets sur la santé causé par certaines composantes des particules de l'air ambiant dont le carbone suie, le carbone organique et les particules ultrafines. L'Agence présente ainsi ses constats et solutions.Au terme de son expertise, forte de 160 études parues depuis le rapportde l'OMS en 2013, et en passant en revue les documents scientifiques existant sur le sujet depuis cette date, l'agence attribue au carbone suie, carbone organique et aux particules ultrafines de taille nanométrique le plus fort effet néfaste sur la santé, avecLe carbone suie et les particules ultrafines auraient aussi des. Le carbone suie serait une cause par ailleurs du faible poids de naissance. L'Anses retient tout de même que le corpus d'études demeure limité sur ce sujet.Enfin, des preuves modérées tendent à montrer que les(qui comprennent de l'ammonium, du sulfate et du nitrate), les métaux de transition (fer, zinc, nickel, cuivre et vanadium), la silice et les endotoxines causent des soucis respiratoire et cardiovasculaire et des décès anticipés.Pour l'Anses, «». Encore une fois, le, mais aussi les(dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres), les poussières de route et les particules d'échappement Diesel viennent renforcer le lien avec des problèmes respiratoires, cardiovasculaires et les décès anticipés. Les effets sont plus modérés sur la santé neurologique et la santé périnatale.L'Anses est en mesure de confirmer que les émissions causées par le trafic routier, les produits pétroliers et de biomasse, et la combustion de charbon ont bien des répercussions sur la santé.Forte de ces accablantes conclusions, l'Agence appelle les pouvoirs publics à adopter deconcernant l'air en réduisant la pollution de l'air ambiant et en agissant sur les sources principales d'émission, que l'humain a la capacité de maîtriser. L'Anses évoque ainsi une diminution indispensable du trafic routier, de la combustion de charbon, des produits pétroliers et de biomasse et la réduction de l'exposition aux poussières de désert.Concernant le trafic routier, l'Agence croit que les évolutions futures des technologies du secteur automobile «», sans pour autant résoudre les problèmes. Ladevra donc être au moins accompagnée d'une baisse de la consommation énergétique et du développement des modes de mobilité.Enfin, l'Anses souhaite la poursuite des efforts pour mener des recherches sur les effets sur la santé que peuvent avoir des particules nocives issues des secteurs de l'agriculture, du transport maritime ou de l'activité aéroportuaire, regrettant le peu de données actuellement disponible sur ces pans.